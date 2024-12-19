Москва, 19 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Зарплаты в России в 2024 году выросли на 9% в реальном выражении, сообщил 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

Александр Манзюк/ТАСС

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что в 2025 году зарплаты в России могут вырасти на 15–20%. Он уточнил, что ждать такого повышения стоит тем, кто действительно прилагает усилия на работе.

4 декабря Владимир Путин подчеркнул, что инфляцию в России необходимо сдерживать. Он добавил, что все инструменты борьбы с инфляцией нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов.