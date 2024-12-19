Москва, 19 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсуждал с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной уровень инфляции в стране и размер реальных зарплат россиян. Об этом он сообщил в прямом эфире мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».

Владимир Гердо/ТАСС

«Вчера, когда готовился к проведению прямой линии, общался с председателем ЦБ РФ. Набиуллина сообщила, что уровень инфляции в России составляет около 9,2–9,3%», — заявил российский лидер.

При этом глава государства отметил, что заработные платы россиян в реальном выражении также выросли примерно на 9%. Располагаемые доходы населения, по словам Путина, тоже выросли.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер. Он также выразил надежду, что уровень инфляции в России рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%.

Ранее Путин также отмечал, что в целом по России размер заработной платы растёт и темпы роста выше уровня инфляции. России нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял президент.