Москва, 19 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В России наблюдается устойчивая ситуация с экономикой, которая развивается. Рост российской экономики в 2024 году приблизится к 4%. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В целом эта ситуация стабильная и надёжная. Здесь есть некоторые проблемы — это инфляция. Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы», — сказал он.

Глава государства отметил, что в 2025 году в РФ ожидается рост экономики 2-2,5%, добавив, что это будет «мягкой посадкой» для сохранения макроэкономических показателей.

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«В этому году [валового внутреннего продукта] будет 3,9%, а может быть, и 4% даже, надо будет посмотреть», — уточнил президент РФ.

При этом Путин заметил, что за два года рост экономики РФ составил около 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в Еврозоне — 1%.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин заявил, что главным вызовом для российской экономики является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. По его словам, РФ будет продолжать увеличивать свой производственный потенциал и развивать экономику предложения.

Днём ранее глава государства рассказал, что валовый внутренний продукт РФ за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 4,1%. Он добавил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.