Путин заявил, что экономика России устойчива и развивается
Путин: экономика России устойчива и развивается, в 2024 году она вырастет до 4%
Москва, 19 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В России наблюдается устойчивая ситуация с экономикой, которая развивается. Рост российской экономики в 2024 году приблизится к 4%. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
«В целом эта ситуация стабильная и надёжная. Здесь есть некоторые проблемы — это инфляция. Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы», — сказал он.
Глава государства отметил, что в 2025 году в РФ ожидается рост экономики 2-2,5%, добавив, что это будет «мягкой посадкой» для сохранения макроэкономических показателей.
«В этому году [валового внутреннего продукта] будет 3,9%, а может быть, и 4% даже, надо будет посмотреть», — уточнил президент РФ.
При этом Путин заметил, что за два года рост экономики РФ составил около 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в Еврозоне — 1%.
Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин заявил, что главным вызовом для российской экономики является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. По его словам, РФ будет продолжать увеличивать свой производственный потенциал и развивать экономику предложения.
Днём ранее глава государства рассказал, что валовый внутренний продукт РФ за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 4,1%. Он добавил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.