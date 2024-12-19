Москва, 19 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Безработица в России рекордно низкая — 2,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Кадр из трансляции Владимир Путин

По словам главы государства, это один из, мягко говоря, удовлетворительных показателей в российской экономике. Также безработица — один из серьёзных показателей для всех стран мира, для всех экономик.

«Она у нас находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Такого никогда вообще не было», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре президент отмечал, что сокращается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет. Так, за год этот показатель снизился на 1,6% — с 11,6% до 9%.

Также глава государства заявил, что в РФ уже практически нет безработицы, однако сохраняется задача по повышению производительности труда. Путин также назвал движением в правильном направлении открытие в России новых технологичных производств.