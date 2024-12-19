Москва, 19 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. На данный момент россиянам не стоит спешить с покупкой автомобиля, заявил 19 декабря доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Лучше подождать. Цены на автомобили выросли на 15% с начала года из-за повышения утилизационного сбора и колебаний валюты. Средняя ставка по автокредиту после повышений ключевой ставки составляет 26,39%, в диапазоне от 21% до 34, 8%», — приводит слова экономиста «Газете.Ru».

Щербаченко добавил, что с начала 2024 года цены на запчасти для автомобилей возросли в среднем на 25%. Автозапчасти для европейских авто подорожали вдвое, а для российских — на 15%. Стоимость бензина за последние 10 лет выросла практически в два раза.

По данным «Авто. ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля в РФ за октябрь текущего года выросла на 3%, до 3,67 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, россияне чаще всего покупают автомобили отечественной марки LADA и китайского бренда Haval. Так, за девять месяцев 2024 года в России приобрели 316,6 тыс. автомобилей LADA. Это превышает 27% от общего объёма рынка. Далее идут китайские марки Haval (136,4 тыс.) и Chery (118,3 тыс. шт.).

В сентябре пресс-служба Национального бюро кредитных историй сообщила, что выдача автокредитов в России в августе сократилась на 7,6%, до 144,1 тыс. Больше всего кредитов было выдано в марте — 157,8 тыс., меньше всего — в апреле, 140,3 тыс. По сравнению с августом прошлого года количество автокредитов увеличилось на 42,7%.

Банк России с 1 июля ужесточил требования к выдаче автокредитов, установив по ним надбавки к коэффициентам риска. Надбавки касаются автокредитов, выданных заёмщикам с относительно высоким показателем долговой нагрузки — выше 50%.