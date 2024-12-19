Вашингтон, 19 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против компаний, связанных с деятельностью газопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте американского ведомства.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Под ограничения попали как уже находящиеся в списке организации, так и новые владельцы подсанкционных морских судов. Так, в санкционном перечне оказались Nord Stream 2 AG, семь компаний, занимающихся перевозками, а также федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба».

В Госдепе отметили, что США продолжают выступать против «Северного потока — 2», поскольку рассматривают его как не энергетический, а геополитический проект. Вашингтон утверждает, что с помощью этого Москва хочет шантажировать Европу.

Как сообщало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.