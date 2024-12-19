Москва, 19 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова будут вести совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом 19 декабре сообщило «РИА Новости».

Кадр из трансляции Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова

По последней информации, на прямую линию пришло более 2 млн вопросов и обращений. Для их обработки впервые используется нейросеть.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) даёт возможность быстро классифицировать обращения граждан к прямой линии президента. По словам представителя Кремля, также оно позволяет понять, в каких регионах есть проблемы и какие органы власти должны их решать.

В 2024 году, как и год назад, большая пресс-конференция президента будет совмещена с прямой линией. Сбор вопросов к главе государства начался в ночь на 8 декабря. Их можно было оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS или написав сообщение в социальных сетях или на сайте. По состоянию на 16 декабря число обращений граждан превысило 1,1 млн.

Российский лидер последние два дня очень тщательно готовился к прямой линии с гражданами, обновляя базу знаний по отраслям экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства постоянно запрашивал информацию у членов правительства.

По словам представителя Кремля, на прямой линии будут вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. Кроме того, будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие, добавил он.