Брюссель, 19 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является очень авторитарным, отчего вызывает раздражение в европейских столицах. Об этом 19 декабря пишет американское издание Politico.

Jean-Francois Badias/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

СМИ приводит мнения европейских дипломатов, которые считают, что фон дер Ляйен в своём управлении зашла слишком далеко.

«Фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель ЕК, в интерпретации её мандата, и совсем недавно это отразилось в решении по MERCOSUR (торгового соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка. — Прим. ред.)», — сказал один из дипломатов, чьё имя не называется.

Отмечается, что некоторые лидеры европейских стран на встрече с новым главой Евросовета Антониу Коштой уже указали ему на эту проблему и призвали содействовать изменению баланса в принятии решений в ЕС.

«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — заявил изданию другой дипломат.

СМИ пишет, что в свой первый срок на посту главы ЕК фон дер Ляйен заработала репутацию деспотичного человека, принимающего решения, выходящие за рамки должностных инструкций, и отстраняющего лидеров ЕС от действий.

6 декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с таким шагом.

Как передавало ИА Регнум 7 декабря, более тысячи человек присоединились к иску против Урсулы фон дер Ляйен, касающемуся возможных нарушений с вакцинами против COVID-19. Бельгийский активист Фредерик Балдан заявил о существовании данных о том, что вакцины, которые одобрили в ЕС, «не были достаточно изучены» на предмет эффективности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. При этом общественник напомнил, что в странах ЕС утверждались решения, подразумевающие обязательную вакцинацию и введение жёстких ограничений для отказывающихся прививаться. Балдан считает, что эти шаги Еврокомиссии нарушили права граждан.