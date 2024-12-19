Вашингтон, 19 декабря, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Россия якобы перебрасывает системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400 с сирийской территории в Ливию, написала 18 декабря американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Также, по данным неназванных американских и ливийских чиновников, в африканскую страну из Сирии направляют другое российское вооружение. Источники утверждают, что на восток Ливии уже доставлены средства ПВО, в том числе радары для зенитных установок. Восточная часть этой страны контролируется командиром Халифой Хафтаром.

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