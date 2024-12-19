Москва, 19 декабря, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Средняя сумма долгов россиян в 2024 году упала ниже 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«По итогам 2024 года средний долг россиян коллекторам составит 196 тыс. руб., что на 6,7% меньше значения прошлого года», — передаёт слова представителей ассоциации издание РБК 19 декабря.

Отмечается, что средний размер задолженности текущего года упал до уровня 2021 года, когда эта сумма составляла 179 тыс. рублей, а в последующие годы этот показатель находился в пределах 210–214 тыс. рублей.

Такую динамику НАПКА связывает с изменениями в структуре кредитования, где стали другими средний чек и процедура одобрения кредита. Изменилось также и поведение клиентов, которое, по мнению ассоциации, стало более осознанным, а число тех, кто сразу после оформления кредита уходит в дефолт, сократилось.

На ноябрь 2024 года в России насчитывалось порядка 6,8 млн граждан, у которых были просрочены задолженности по кредитам и займам, добавили в Национальном бюро кредитных историй.

Как ранее передавало ИА Регнум, 6 декабря финансовые аналитики Frank RG рассказали, что россияне взяли в ноябре минимальный объём кредитов за 2,5 года. Объём выданных кредитов физическим лицам снизился на 28,4% (-248,0 млрд руб. к октябрю 2024-го), а объём кредитования составил 626,3 млрд рублей, что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года, сообщалось в отчёте.

Кроме того, 4 декабря сообщалось, что микрозаймы для бизнеса стали одним из самых востребованных продуктов цифровой платформы МСП.РФ, которая поддерживает российский бизнес по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Согласно данным платформы, ежедневно от предпринимателей поступает в среднем 56 заявок и заключаются договоры на более чем 68 млн рублей, а всего с начала года общая сумма помощи составила более 15,7 млрд рублей.