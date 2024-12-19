Москва, 19 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Москвичка хотела выгодно приобрести билеты на балет «Щелкунчик» и отдала мошенникам 280 000 рублей. Аферисты представились людьми со связями в Большом театре. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

16 декабря в полицию обратилась 28-летняя москвичка Ирина В. (имя изменено). Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой преступления. Ирина рассказала, что 13 декабря в мессенджере списалась с неизвестным человеком, который предложил ей выгодную сделку.

«Неустановленный злоумышленник предложил девушке выгодно приобрести билеты в Большой театр на представление «Щелкунчик». Ирина согласилась, перевела деньги и стала ждать. Однако спустя три дня продавец так и не прислал девушке заветные билеты. Ирина попросила вернуть ей деньги, но и здесь девушку ждал отказ. Поняв, что она стала жертвой мошенников, девушка обратилась за помощью в полицию», — рассказал источник.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что билеты на первый в новом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре, который состоится 17 декабря, были распроданы за 2 минуты. Продажа осуществлялась по паспорту, а перед покупкой необходимо было заранее создать на сайте театра личный кабинет.

При этом ранее Большой театр сообщил, что в рамках борьбы с перекупщиками часть билетов на балет «Щелкунчик» будут продаваться через онлайн-аукцион. Минимальная цена — 100 000 рублей за два места. По данным СМИ, на одном из аукционов пару билетов в первом ряду на 26 декабря купили за 400 000 рублей, а позже комплект из четырех билетов обошелся покупателю в 1,2 млн рублей.