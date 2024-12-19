Париж, 19 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сумел восстановить важную роль страны в мире. Об этом заявила глава партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена, и ему удалось восстановить её важную роль на мировой арене», — сказала она.

Ле Пен также выразила надежду, что украинский конфликт в скором времени завершится. И, по её мнению, важную роль в мирном урегулировании сыграет избранный президент США Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, выступая с речью на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» 7 ноября, Путин заявил, что мир нуждается в России. Он добавил, что никому не удастся изменить такое положение дел. Глава государства уточнил, что, несмотря на попытку коллективного Запада отправить страну «в нокаут» с помощью беспрецедентных санкций, эта ситуация лишь доказала, что Россия нужна миру.

11 октября Путин отметил, что Россия готова обсуждать новый миропорядок на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений: СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он добавил, что обеспечить всеобщий мир и развитие можно только при условии учёта мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.