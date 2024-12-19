Курск, 19 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Жительница города Суджи Курской области Наталья Разуменко вместе с дочерью-подростком была вынуждена отправиться на Украину из-за угрозы со стороны ВСУ в Суджанском районе. Об этом она сообщила журналистам.

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Она опасалась иностранных наёмников ВСУ и уголовников, которые были выпущены киевским режимом из украинских тюрем. Через три месяца после начала атак на Курскую область женщина решила выехать из населённого пункта, в котором проживала.

Волонтёры Украинского Красного Креста предложили Разуменко и её дочери гуманитарный коридор в город Сумы на Украине. После долгих раздумий она согласилась, поскольку переживала за своего ребёнка, но после запаниковала.

«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы, мало ли что… И [дочь] проплакала, говорила «я не поеду», и я сама начала паниковать…», — сказала Разуменко, слова которой приводит «РИА Новости».

Через сутки жительница Курской области всё же решилась на выезд. Разуменко с дочерью уже вернулись в Россию. Она прибыла на родину 22 ноября через Белоруссию. Возвращению беженцев поспособствовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Татьяна Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.

Она уточнила, что гуманитарная акция осуществилась при участии администрации президента России, МИД и Минобороны РФ, спецслужб, а также белорусских властей и руководства Курской области. Помощь питанием, вещами и транспортом оказал Международный комитет Красного Креста (МККК).

12 декабря уполномоченный по правам человека в России рассказала, что обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с оккупированных ВСУ приграничных территорий Курской области. По её сведениям, люди на этой территории в основном находятся в подвалах или в разрушенных домах. У многих нет отопления. Подвоза гуманитарной помощи там нет, что нарушает положения Женевских конвенций.