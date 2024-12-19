Москва, 19 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Традиционные розничные магазины призвали ограничить маркетплейсы. Об этом 19 декабря сообщило издание РБК со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сообщается, что крупнейшие отраслевые объединения направили соответствующие письма председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину. В число ассоциаций, направивших прошение, вошли: Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж.

«В своём письме ассоциации утверждают, что сейчас на рынке распространены практики дискриминации продавцов и покупателей товаров и услуг, которые влекут за собой риски недополучения прибыли обычными продавцами и необоснованные сверхприбыли для маркетплейсов», — говорится в публикации.

Согласно материалу, руководители розничных магазинов утверждают, что на маркетплейсах предпочтение отдаётся продвижению собственных торговых марок, необъективно завышаются цены и распространяется контрафакт, что негативно сказывается на малом и среднем традиционном бизнесе.

Отмечается, что представители традиционной розницы хотят заставить интернет-магазины раскрывать алгоритмы ценообразования и наделить региональные власти полномочиями ограничивать максимальное число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе. В связи с этим они просят внести изменения в законопроект о платформенной экономике.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах, в том числе и в Wildberries. Сообщается, что с осени 2024 года скидки на товары стали устанавливаться без согласия продавцов. Таким образом крупные маркетплейсы освобождали склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рисковали понести убытки.

Кроме того, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 года по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.

В январе ФАС также установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.