Москва, 19 декабря, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России выявила многочленные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Об этом 19 декабря в Совете Федерации сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Он уточнил, что в числе «больших нарушений», установленных по результатам масштабной проверки, ― неэффективное использование выделенных денежных средств. Большой проблемой Краснов также назвал учебники.

«Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают… Я внёс акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны», ― подчеркнул генпрокурор.

По его слова, требования к учебному процессу нельзя часто менять, здесь нужен порядок.

Краснов уточнил, что прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования в 2024 году. За неспособность систематизировать учебный процесс к ответственности привлекли порядка 2 тыс. должностных лиц.

«О результатах этих проверок масштабных мной проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», ― добавил генпрокурор.

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