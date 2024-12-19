Москва, 19 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В Москве завершаются последние приготовления к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Перед Гостиным Двором, где состоится встреча с главой государства, образовалась очередь из десятков журналистов.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер проведёт прямую линию и пресс-конференцию. Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 мск.

Президент ответит на вопросы россиян и журналистов, некоторые из них представляют западные СМИ.

В этом году на «Итоги года» запрещено проносить плакаты и баннеры большого размера, поскольку ранее они перекрывали трансляционную картинку, напомнили «Известия».

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году, как и в 2023-м, большая пресс-конференция президента совмещена с прямой линией. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно было оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо написав соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. По состоянию на 16 декабря число вопросов от граждан превысило 1,1 млн.

Путин последние два дня очень тщательно готовился к прямой линии с гражданами и обновлял базу знаний по отраслям экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно запрашивал информацию у членов правительства.

По словам представителя Кремля, на повестке дня прямой линии будут вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. Кроме того, будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие.

Обращения, поступившие для прямой линии, позволили выделить десять основных проблем, волнующих граждан. Рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем вошли развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылали много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

На пресс-конференцию Путина аккредитовали журналистов из недружественных стран, но таких сотрудников СМИ немного, отметил Песков. Некоторые из них приехали в Москву специально ради пресс-конференции.