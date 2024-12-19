Симферополь, 19 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В отношении главы киевского режима Владимира Зеленского следует запустить процедуру проведения международного трибунала. Такое мнение 19 декабря высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя заявления Зеленского о Крыме и Донбассе.

IMAGO/APAimages/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдёт от ответственности за совершенные им и его режимом преступления», ― заявил в беседе с «РИА Новости» Смирнов.

Руководитель миссии считает, что начать процесс международного трибунала над Зеленским, который несёт вину за гибель тысяч мирных жителей, необходимо уже сейчас.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в интервью французской газете Le Parisien 18 декабря заявил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По его словам, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что такие заявления свидетельствуют о том, что Зеленский начал признавать фронтовые реалии.

Зеленский нанёс ни с чем не сравнимый ущерб украинскому народу, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом, считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Ирландский журналист Чей Боуз 2 ноября заявил, что глава киевского режима знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Он также назвал Зеленского диктатором.

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал главу киевского режима готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. По его словам, история повторяется и сейчас НАТО выступает фактически в роли армии Швеции, пытаясь нанести России стратегическое поражение, и у них есть собственный Мазепа в лице Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая. Однако выборы так и не были назначены под предлогом военного положения на территории страны.