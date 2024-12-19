Москва, 19 декабря, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе. Это её основная отличительная особенность, заявил 19 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Коротченко в беседе с «РИА Новости» отметил, что система эффективно противостоит новому американскому и европейскому вооружению. По его словам, помимо решения задач стратегической противоракетной обороны, «Пятисотка» способна уничтожить перспективные боевые средства космического базирования вероятного противника на ближней околоземной орбите.

«Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия», ― добавил Коротченко.

Главред отметил, что ЗРК «Прометей» — это новейшие технологии в области высокоточного наведения и селекции целей. По его словам, в настоящее время С-500 по совокупности тактико-технических характеристик обеспечивает приоритет России в данном сегменте вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 18 декабря заявил, что в России завершают формирование первого полка с новой системой С-500, которая способна решать задачи стратегической противоракетной обороны.

Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны, сообщал, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

В феврале Вооружённые силы России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. В Минобороны заявили, что комплекс доказал способность отслеживать и уничтожать такие объекты. Причём речь идёт не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках.

Издание The National Interest написало, что этот зенитно-ракетный комплекс разработали специально для борьбы с истребителями пятого поколения, а его ракеты способны преодолевать расстояние в более чем 600 км. По мнению авторов материала, именно страх перед С-500 «Прометей» стал причиной отказа или задержки ряда стран в предоставлении Украине истребители F-16.