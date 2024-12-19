Более 30 беспилотников и три ракеты Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в ночь на 19 декабря для нападения на Ростовскую область. О массированной вражеской атаке известил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь, добавив, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были задействованы в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске, Миллерово и Новошахтинске и что большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать. Вместе с тем как минимум один человек пострадал от падения обломков БПЛА в населённом пункте под Ростовом. Таким известием ознаменован новый, 1029-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Уточняющую информацию предоставило Минобороны. Всего за ночь дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожены 36 вражеских дронов.

Слюсарь проинформировал также, что в 06:45 пожарные полностью ликвидировали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Напомним, ВСУ не впервые атакуют дронами это предприятие. В ночь на 6 июня 2024 года Новошахтинский НПЗ пережил сразу два удара. Тогда огонь был оперативно локализован на площади 100 кв. метров.

Всего за ночь были уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме Ростовской были атакованы и другие области: 21 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 14 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три — над территориями Курской и Тамбовской областей и один — над территорией Краснодарского края.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.