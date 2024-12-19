Киев, 19 декабря, 2024, 06:54 — ИА Регнум. На Украине начали проходить обыски у моделей с платформы OnlyFans. Об этом 18 декабря сообщило издание «Страна. ua».

ИА Регнум Украина, налоги

Уточняется, что Шевченковский районный суд Киева ещё 20 сентября принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans.

В частности, суд предоставил группе детективов БЭБ временный доступ к информации о всех гражданах, проживающих на территории Украины и имеющих зарегистрированные аккаунты на платформе.

В публикации говорится, что после получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ стали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в украинском городе Хмельницком прошли обыски в квартире и офисе главы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы и её сына Александра, возглавляющего региональное управление Пенсионного фонда. Как выяснили силовики, чиновники за большое вознаграждение оформляли военнообязанным фальшивые документы об инвалидности. При обысках у них нашли валюту на общую сумму $6 млн. Когда у Александра Крупы шёл обыск в квартире, он лёг на кровать и стал гладить изъятые банкноты.