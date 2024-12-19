Хабаровск, 19 декабря, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Неизвестный водитель в Хабаровском крае сбил краснокнижного амурского тигра. О происшествии сообщили в ГИБДД региона.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Предварительно установлено, что вечером 18 декабря неустановленный водитель на автомобиле двигался по федеральной автодороге А-370 Хабаровск — Владивосток и сбил тигра.

«Нарушитель скрылся с места происшествия, на дороге остались части бампера. Тигр от полученных травм скончался», — пояснили в полиции.

Тушу мёртвого хищника передали специалистам. Все обстоятельства ДТП и виновные устанавливаются.

Подобный случай произошёл в Приморье днём ранее. В районе посёлка Врангель несколько дней гулял тигр. Жители боялись выходить из домов. Местные СМИ написали, что поздним вечером на перевале между Врангелем и Находкой его сбил автомобиль, за рулём которого была женщина. Животное погибло, а водителя увезли в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае, где по дороге ей удалось встретить краснокнижного хищника — амурского тигра.