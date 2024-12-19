Вашингтон, 19 декабря, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит неконфронтационный характер и не нарушает международное право. На Западе используют двойные стандарты в вопросах обороны, заявил 18 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

Дипломат в ходе заседания Совбеза ООН напомнил, что 12 ноября был ратифицирован договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

«КНДР — наш близкий сосед и партнёр, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. И не сомневайтесь — мы продолжим развивать это сотрудничество. Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО — оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идёт о совместной обороне?» — поинтересовался Небензя.

Он подчеркнул, что договор между Москвой и Пхеньяном о стратегическом партнёрстве нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга назвал страны, с кем Россия развивает военное сотрудничество. Он напомнил о заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, а также о предстоящем подписании подобного соглашения с Ираном. Также глава Генштаба отметил, что ведётся сотрудничество и со странами Латинской Америки, среди которых Венесуэла, Куба и Никарагуа. По его словам, укрепление взаимодействия с этими государствами в оборонной сфере продолжится.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией вступил в силу 4 декабря. Документ позволяет «надёжно защитить обстановку безопасности в регионе и на планете, построить сильные государства в общих интересах». Договор был подписан лидерами КНДР и России 19 июня в Пхеньяне. Закон о ратификации договора российский президент Владимир Путин подписал 9 ноября, а 11 ноября это сделал лидер КНДР Ким Чен Ын.