Будапешт, 19 декабря, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу киевского режима Владимира Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня в зоне конфликта на рождественские праздники.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

«Предложение о прекращении огня — примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — обратился Орбан к Зеленскому в соцсети Х.

При этом венгерский политик подчеркнул, что не будет поддаваться на провокации Зеленского, когда тот пытался унизить его, посмеяться над его миротворческой инициативой с перемирием.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим грубо отверг предложение о переговорах, выдвинутое Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав хамством реакцию Зеленского на инициативу премьера.

15 декабря Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что глава киевского режима отверг эту идею.

17 декабря Зеленский заявил, что не примет посредничество Будапешта в мирных переговорах с Москвой. Глава киевского режима также попытался унизить венгерского лидера. Он утверждал, что у Орбана нет возможностей и аргументов для воздействия на стороны переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».