Париж, 19 декабря, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Российская модель, телеведущая и певица Светлана Савицкая трагически погибла в Париже. Ей было 34 года. О безвременной смерти Светланы написали в соцсетях её родные.

Светлана Савицкая

У Светланы Савицкой была блестящая карьера, но несчастный случай всё оборвал. Две машины неслись друг на друга, один из водителей свернул, уходя от лобового столкновения, и сбил насмерть девушку.

Савицкая не раз была на обложках модных журналов L’Officiel, Bazaar и Glamour. В роли ведущей её можно было видеть на каналах RU. TV, «Пятница!», Europa Plus TV и «ЖАРА TV». Она выпускала свои песни. В сентябре вышел её последний трек «Супермен».

По информации родных, Светлану Савицкую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.