Рига, 19 декабря, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Латвии Байбу Браже возмутила поездка на такси по Риге с говорящим на русском языке водителем. Об этом она написала в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Такси

«Русский язык не должен быть единственным языком общения», — заявила глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Браже обратилась к перевозчику за разъяснениями. В компании уточнили, что подвозивший министра таксист является беженцем с Украины и он не знает латышского языка.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия по дипломатическим каналам заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русских в республике. Дипломат отметила, что в прибалтийских странах русофобия в последнее время вышла «на какой-то новый, качественно новый уровень». Латвия вынуждена будет отвечать перед судом ООН, если не прекратит у себя дискриминационные действия, подчеркнула Захарова.

Ранее латвийский суд приговорил активистку Елену Крейле к трём годам лишения свободы за поддержку России, в том числе за демонстрацию российского флага.