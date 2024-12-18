Кандалакша, Мурманская область, 19 декабря, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с грузовым поездом, 18 декабря в 20:22 мск был отправлен с пассажирами по маршруту. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пассажирский поезд

В пресс-службе пояснили, что в связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. Прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксировал состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжил движение на электротяге.

От станции Сегежа отправлен резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда №11.

Железнодорожники ведут восстановительные работы для возобновления движения через станцию Княжая.

Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №69 Мурманск — Псков, №15 Мурманск — Москва и №16 Москва — Мурманск.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Возбуждено уголовное дело.

По уточнённой информации, сошли с рельсов 19 вагонов, из них 15 — грузовые.

Возраст пострадавших в результате столкновения поездов варьируется от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Всего в поезде было 326 пассажиров.