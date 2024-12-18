Москва, 19 декабря, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ представило на интерактивном слайде информацию о регионах страны, которые могут быть поражены в том числе и американскими ракетами ATACMS. Карту с зонами досягаемости подготовили для наглядности иностранным военным атташе на брифинге начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

Зоны досягаемости

Из презентации, которая состоялась 18 декабря, очевидно, что в зоне поражения могут оказаться Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Кроме того, на слайде указаны регионы Центрального федерального округа, включая Брянскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также частично Тамбовскую, Смоленскую и Калужскую области.

По заявлению Валерия Герасимова, разрешение Киеву использовать дальнобойные системы для ударов по территории России фактически делает США непосредственным участником конфликта.

Отмечается, что среди угроз регионам России также Storm Shadow и SCALP-EG, французские авиабомбы HAMMER (могут поражать цели на расстоянии до 60 км), а также дальнобойные беспилотники Tekever AR3, способные поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. Радиус их прилётов распространяется на несколько регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Радиус действия оружия ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные элиты прекратить поставки оружия ВСУ и позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.

Западные страны за время проведения специальной военной операции передали Украине тысячи образцов вооружения и техники. По информации Валерия Герасимова, западные союзники поставили Киеву более 6,4 тыс. танков и бронемашин, свыше 150 самолётов и вертолётов, а также 40 тыс. беспилотников, 1,7 тыс. пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, 280 реактивных систем залпового огня и около 1800 орудий полевой артиллерии.