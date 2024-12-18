Вашингтон, 19 декабря, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина должна стать членом НАТО и будет им, но властям необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии. Об этом американский чиновник заявил в ходе выступления в американском Совете по международным отношениям.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Украина будет и должна быть в НАТО», — сказал Блинкен, уточнив, что для этого нужны «практические шаги».

Также Энтони Блинкен признал, что вступление Украины в НАТО будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах», — ответил он на вопрос о взгляде США на позицию Москвы относительно возможности вступления Киева в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в вопросе о принятии Украины в альянс нет консенсуса среди стран, решение будет принимать избранный президент США Дональд Трамп, заявил Майкл Карпентер 18 декабря. По его мнению, приглашение Украины в НАТО маловероятно до окончания активной фазы конфликта.

16 декабря Трамп заявил, что усиленно работает над урегулированием конфликта на Украине. По словам политика, ему и его команде удалось достичь «небольшого прогресса» в указанном направлении. Избранный президент США также отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о перемирии.

Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Помимо этого, Трамп признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Он пообещал принять решение после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент России неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.