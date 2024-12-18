Москва, 19 декабря, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) не намерен собирать информацию об устройствах пользователей, которые применяют VPN для обхода блокировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на проект приказа.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

В РКН заверили, что документ о выявлении интернет-трафика подразумевает не сбор данных о личных устройствах пользователей, а предоставление операторами информации о сетевых адресах, которые используют операторы связи в различных регионах РФ для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.

«Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — пояснили в ведомстве.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что документ устанавливает обязанность операторов связи предоставлять в РКН информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на конец октября, Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 197 VPN-сервисов, подтвердил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства Сергей Хуторцев. Он отметил, что в течение года количество фишинговых атак в России выросло на 425%. Всего за отчётный период было заблокировано более 22 тыс. фишинговых сайтов. Хуторцев добавил, что ограничения затронули и информационные ресурсы, которые угрожали безопасности пользователей.

С 1 марта Роскомнадзор наделили правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.