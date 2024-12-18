Калининград, 19 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 декабря отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребёнка. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум Младенец, ребенок, новорожденный

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», — рассказал изданию источник в суде.

Отмечается, что женщины пока остаются под стражей, ранее им определили срок содержания в СИЗО до 27 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, громкое дело врачей об убийстве младенца в начале октября было направлено на пересмотр. Апелляционное решение Первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии Верховного суда отменяются.

Уголовное дело против анестезиолога-реаниматолога Калининградского перинатального центра Сушкевич и бывшего главврача калининградского роддома № 4 Белой возбудили в ноябре 2018 года. Врачей обвинили в убийстве младенца.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал врачей. Решение вынесли присяжные. В мае 2021 года решение суда отменили и дело направили в Московский областной суд на повторное рассмотрение.

В сентябре 2022 года суд присяжных признал обеих женщин виновными в убийстве. Суд пришёл к выводу, что врачи решили убить младенца с помощью повышенной дозировки лекарственного препарата. Белую приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии, Сушкевич — к девяти годам.

В апреле прошлого года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил этот приговор в силе.

История началась в ноябре 2018 года — в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика, вес — 700 граммов. Врачи, предполагая летальный исход младенца, приняли решение убить его. Анестезиолог-реаниматолог ввела новорожденному сульфат магния, отчего ребёнок и умер.