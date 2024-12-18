Седокова оплатила похороны Яниса Тиммы
Анна Седокова взяла на себя все расходы по похоронам экс-супруга Яниса Тиммы
Москва, 18 декабря, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Певица Анна Седокова предложила родственникам бывшего мужа Яниса Тиммы помощь в сборе средств, а также в организации его похорон и транспортировке тела в Латвию. Об этом изданию Super рассказал её директор.
Всего было необходимо собрать 45 тыс. евро (4,8 млн рублей).
Необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями для проведения похорон, уже оплачена. Анна поблагодарила команду Alikson Team, в которой играл Янис, и лично руководителя Гасана Мустафаева, которые взяли на себя организацию транспортировки, а также приезда родственников Яниса. Сбора дополнительных средств не требуется, заверил директор.
Сестра Яниса выразила благодарность певице за финансовую помощь, добавив, что многие коллеги-спортсмены, Латвийская федерация баскетбола и МИД Латвии также оказывают помощь их семье.
Отец спортсмена подтвердил, что Седокова взяла на себя все расходы. При этом он признался, что с сыном давно не общался, отношения были сложными. Да и с бывшей невесткой связь не держал.
«Мне этого лучше не делать. А то кто-то погибнет», — сказал отец Яниса изданию.
О смерти сына он узнал из новостей.
Как сообщало ИА Регнум, прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, покончившим с собой в Москве, пройдёт в Латвии, рассказала его сестра Лелде.
Мать баскетболиста 22 декабря полетит в Москву, чтобы договориться о возвращении тела сына на родину.
32-летнего Тимму нашли без сознания в одном из хостелов в центре Москвы ночью 17 декабря. В своём телефоне он оставил сообщение с просьбой позвонить его бывшей жене. Обстоятельства смерти баскетболиста устанавливают следователи.
По некоторой информации, 16 декабря он безуспешно пытался встретиться с Седоковой, чтобы поздравить её с днём рождения. После этого экс-супруг отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид.
Судя по публикациям в соцсетях, мужчина тяжело переживал развод с Седоковой, который был в декабре. В правоохранительных органах сообщили, что спортсмен страдал от депрессии. Ранее в соцсетях Анна писала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.
Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её маленького ребёнка от информации о трагедии. Позже Седокова оказалась в больнице — кадры из больничной палаты она также разместила в Сети. На записи певица лежала под капельницей и плакала.
Супруги прожили вместе четыре года.