Москва, 18 декабря, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Певица Анна Седокова предложила родственникам бывшего мужа Яниса Тиммы помощь в сборе средств, а также в организации его похорон и транспортировке тела в Латвию. Об этом изданию Super рассказал её директор.

Александр Щербак/ТАСС

Всего было необходимо собрать 45 тыс. евро (4,8 млн рублей).

Необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями для проведения похорон, уже оплачена. Анна поблагодарила команду Alikson Team, в которой играл Янис, и лично руководителя Гасана Мустафаева, которые взяли на себя организацию транспортировки, а также приезда родственников Яниса. Сбора дополнительных средств не требуется, заверил директор.

Сестра Яниса выразила благодарность певице за финансовую помощь, добавив, что многие коллеги-спортсмены, Латвийская федерация баскетбола и МИД Латвии также оказывают помощь их семье.

Отец спортсмена подтвердил, что Седокова взяла на себя все расходы. При этом он признался, что с сыном давно не общался, отношения были сложными. Да и с бывшей невесткой связь не держал.

«Мне этого лучше не делать. А то кто-то погибнет», — сказал отец Яниса изданию.

О смерти сына он узнал из новостей.

Как сообщало ИА Регнум, прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, покончившим с собой в Москве, пройдёт в Латвии, рассказала его сестра Лелде.

Мать баскетболиста 22 декабря полетит в Москву, чтобы договориться о возвращении тела сына на родину.

32-летнего Тимму нашли без сознания в одном из хостелов в центре Москвы ночью 17 декабря. В своём телефоне он оставил сообщение с просьбой позвонить его бывшей жене. Обстоятельства смерти баскетболиста устанавливают следователи.

По некоторой информации, 16 декабря он безуспешно пытался встретиться с Седоковой, чтобы поздравить её с днём рождения. После этого экс-супруг отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид.

Судя по публикациям в соцсетях, мужчина тяжело переживал развод с Седоковой, который был в декабре. В правоохранительных органах сообщили, что спортсмен страдал от депрессии. Ранее в соцсетях Анна писала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её маленького ребёнка от информации о трагедии. Позже Седокова оказалась в больнице — кадры из больничной палаты она также разместила в Сети. На записи певица лежала под капельницей и плакала.

Супруги прожили вместе четыре года.