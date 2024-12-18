Москва, 18 декабря, 2024, 23:43 — ИА Регнум. На оговорку руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллера о введённых санкциях США против Грузии обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, упомянув Фрейда.

Mid.ru Мария Захарова

«Мы ввели санкции против Грузии за подавление насильственных протестов… То есть, извините, за насильственное подавление протестов», — заявил Миллер.

В Telegram-канале Захарова прокомментировала его реплику фразой «Фрейд был бы доволен».

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Соединённые Штаты Америки ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В Госдепе подчеркнули, что США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, пригрозив подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 13 декабря назвал бессмысленным и непонятным введение США санкций против Грузии. Он напомнил, что уходящая администрация США не вводила против республики никаких санкций, когда в последние годы нахождения на посту президента Грузии Михаила Саакашвили рэкет бизнеса фактически был частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер».

Мэттью Миллер 16 декабря анонсировал разработку дополнительных мер в отношении Грузии. Речь идёт именно о новом санкционном пакете, подчеркнул он.