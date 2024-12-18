Москва, 18 декабря, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Родственникам погибшей пассажирки в результате столкновения поездов в Мурманской области выплатят 2,2 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

«РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку. Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ», — указали в Telegram-канале компании.

Личность погибшей пассажирки устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны. Движение на участке железной дороги приостановили. К месту происшествия были направлены спасатели и бригады скорой помощи. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. По данным Минздрава, в аварии с поездом пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

По факту столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).