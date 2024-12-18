Москва, 18 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области увеличилось до 17 человек. Об этом 18 декабря сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — уточнил представитель Минздрава.

Он добавил, что 13 человек уже госпитализировали, они проходят необходимые обследования. Решается вопрос с транспортировкой в больницы ещё четверых пострадавших. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое, остальные, включая детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, заключил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны. Движение на участке железной дороги приостановили. К месту происшествия были направлены спасатели и бригады скорой помощи. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи.

По факту столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).