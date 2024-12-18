Москва, 18 декабря, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Х5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», приостановила продажи шпрот марки «За Родину» после сообщений об отравлениях, сообщили в компании в среду, 18 декабря.

Продукцию направили на лабораторные исследования. Специалисты компании анализируют жалобы клиентов.

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда «За Родину» во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — заявили представители компании «РИА Новости».

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов. Их состояние оценивается как тяжёлое. Женщины купили у неизвестного лица на рынке шпроты в масле торговой марки «За Родину».

Как передавало ИА Регнум, в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, зафиксировали вспышку ботулизма. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах, два случая оказались смертельными.

Суд отправил под домашний арест обвиняемых — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).