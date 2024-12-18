Мытищи, Московская область, 18 декабря, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Девушка, работающая в сортировочном центре «Яндекс Маркет» в Мытищах, записала видеообращение, в котором рассказала о домогательствах со стороны коллег-нелегалов. Мужчины предлагают россиянке групповой секс и угрожают увести в другую страну. Возбуждено уголовное дело, сообщил ИА Регнум источник.

кадр из видео

Вечером 17 декабря в сети появилась видеозапись, сделанная девушкой по имени Анастасия. На записи девушка рассказала, что она работает в «Яндекс Маркет» в сортировочном центре «Грибки», где она неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств.

«Мне не известно, какой они национальности. Они предлагают групповой секс, говорят, что украдут меня и увезут в другую страну. Я боюсь за свою жизнь, я чувствую угрозу насилия и смерти», — сообщила девушка в записи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936279" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Русская девушка из Подмосковья пожаловалась на понаехавших, домогающихся её на работе.

Анастасия так же упоминает, что в отношении другой её коллеги была ситуация угрозы жизни и здоровью от тех же людей.

«Её нужно было после работы отвезти домой, но её повезли совершенно в другую сторону против её воли», — объяснила девушка.

С помощью видеозаписи, размещённой в сети девушка попросила обратить внимание на сложившуюся ситуацию и попросила защиты. Она добавила к своему обращению имена мужчин, о которых говорит в видео. Обращение заметили паблики и СМИ. Полиция начала проверку и 17 декабря по данному факту было возбуждено уголовное дело.

«По факту размещения в СМИ информации было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера», и ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил собеседник агентства.

На адрес сортировочного цента «Грибки» в городском округе Мытищи была направлена оперативно-следственная группа. Сейчас личности подозреваемых устанавливают, ведётся следствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше одной тыс. иностранцев.