Кандалакша, Мурманская область, 18 декабря, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Один человек погиб, 11 пострадали в результате столкновения поездов в Мурманской области, пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Подросток, пострадавший в результате происшествия, находится в состоянии средней степени тяжести, сказал помощник министра.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое, шесть человек, включая подростка, в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.). Один человек погиб», — сообщил Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936278" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом, сообщает прокуратура.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь были направлены восстановительные поезда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/VeG5EnLGY" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЧП на железной дороге под Мурманском

По факту столкновения поездов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).