Вашингтон, 18 декабря, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Министерство финансов США разрешило транзакции с «Газпромбанком» по атомной энергии до 30 июня 2025 года, следует из опубликованной на сайте ведомства лицензии ОFAC.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В публикации сказано, что временное исключение из санкционного режима относится к проектам, которые были запущены до включения банка в санкционный список 21 ноября 2024 года. Речь идёт о транзакциях, связанных с добычей или же обогащением урана, производством топлива для АЭС.

21 ноября администрация действующего президента США Джо Байдена расширила санкционный список против России. Под новые американские санкции попали 100 юридических и физических лиц, включая «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

17 ноября Россия призвала снять односторонние санкции, так как от них страдает весь мир. Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что стремлению АТЭС и других международных организаций к развитию и поддержке свободной торговли противоречит санкционная кампания, развязанная против России.

Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Путин указывал, что санкционные меры преследовали цель разрушить РФ изнутри, однако этого не произошло.