Прага, 18 декабря, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента Чехии утвердили законопроект о запрете двойного гражданства для россиян. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает CTK.

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«За принятие закона проголосовали 99 из 177 присутствовавших на заседании депутатов», — указано в публикации.

В материале уточняется, что для вступления в силу закон должны поддержать члены верхней палаты парламента Чехии, а затем его должен подписать президент страны.

Также указано, что оппозиция выступила против такого закона, поэтому, в случае его принятия, может обратиться в Конституционный суд с жалобой.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что литовцы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не смогут поступить на военную службу. Соответствующий законопроект был подготовлен минобороны республики.

Профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе отмечал, что сформировавшееся на Западе отношение к России является особой формой нацизма.