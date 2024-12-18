Москва, 18 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Один несовершеннолетний числится в списках пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Telegram/Губернатор Чибис

Днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с грузовым составом.

«Пока есть информация об одном пострадавшем подростке», — написала она в своём Telegram-канале.

По её информации, несовершеннолетний получил переломы и черепно-мозговую травму. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ уточнила, что на месте происшествия работают медики и спасатели.

Она также отметила, что ситуацию взял под свой личный контроль глава региона Андрей Чибис. Кроме того, на связи с аппаратом Львовой-Беловой находится уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС проинформировало, что в результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали не менее 14 человек. РЖД, в свою очередь, распространило информацию о том, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Пресс-служба РЖД также написала, что один человек оказался зажат внутри вагона. Всего в пассажирском поезде на момент аварии находилось 326 пассажиров.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).