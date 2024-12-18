Токмак, Запорожская область, 18 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. ВСУ попытались нанести авиационный ракетный удар по Бердянску и Токмаку в Запорожской области. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

ИА Регнум

Все четыре ракеты, предположительно, Storm Shadow, были сбиты, написал Балицкий в своём Telegram-канале.

«Осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, осколки остальных упали в поле западнее Токмака. Пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Средства ПВО сбили 10 ракет. Пострадавших в результате атаки не было. Несколько жилых домов на хуторе Малая Каменка получили повреждения.

11 декабря Минобороны РФ проинформировало о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчёт ЗРПК «Панцирь», остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака дальнобойным западным оружием по российской территории не останется без ответа.