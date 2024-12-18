Мурманск, 18 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Один человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов в Мурманской области, сообщили 18 декабря в пресс-службе РЖД.

РЕН ТВ

Ранее на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург. В результате инцидента с рельсов сошли вагоны.

«Один человек оказался зажат внутри вагона», — уточняется в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в настоящие время ведутся спасательные работы. Также в организации проинформировали, что число пострадавших достигло 11. Состояние четверых человек оценивается как тяжёлое. Среди них есть один проводник.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Всего в пассажирском поезде на момент аварии находилось 326 пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал, что находится в Москве в командировке, которую решил прервать. Он отметил, что вылетает в Мурманск.