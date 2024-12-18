Москва, 18 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Стартовал всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2024», который стал площадкой подведения итогов целого ряда студенческих инициатив. Такой формат — это уникальная возможность для обмена опытом и идеями, которые обязательно пригодятся в будущем, заявил глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

VK/РСМ | Российский Союз Молодежи

17 декабря в Москве на площадке Национального центра «Россия» стартовал ежегодный Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2024». Участие в форуме примут 2500 россиян из 89 регионов страны и более 400 вузов. Организаторы форума — Росмолодёжь, Минобрнауки России, Российский Союз Молодёжи, Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

На торжественной церемонии выступил председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский. Он зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам и гостям форума.

«Вы посвящаете себя востребованной общественной, волонтёрской деятельности, помогаете тем, кто нуждается в поддержке, заботитесь о благоустройстве родных городов и посёлков, уделяете внимание патриотическому воспитанию школьников. Искренне стремитесь добиться успеха, трудиться в интересах Отечества», — говорится в приветствии.

Дмитрий Покровский поздравил участников форума и отметил, что привлечение подрастающего поколения к достижению ключевых для страны целей — важная и ответственная задача. Форум «Твой Ход — 2024» помогает её решить. Самые инициативные студенты страны на одной площадке с преподавателями и проректорами в течение трёх дней будут обсуждать ключевые вопросы молодёжной политики и воспитания. Этот подход позволяет молодым инициативным россиянам принимать участие в деле развития страны и вносить свой вклад в процветание России.

Тремя ключевыми событиями форума 2024 года станут финал четвёртого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», вручение Российской национальной премии «Студент года», а также Всероссийский конгресс по молодёжной политике и воспитательной деятельности. Участники пройдут конкурсные испытания, посетят образовательные мастер-классы и пленарные заседания по реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», который по указу президента будет запущен в 2025 году.

Форум стал площадкой подведения итогов целого ряда студенческих инициатив, отметил Гуров. В ходе его работы будут названы 200 победителей направления «Делаю», которые получат по 1 млн рублей на реализацию собственных социально значимых проектов, сказал он.

«У ребят из разных проектов будет возможность обменяться опытом и идеями, вернуться домой с новыми знаниями, которые обязательно пригодятся в будущем», — рассказал Гуров.

В нынешнем, четвёртом сезоне по конкурсному направлению «Делаю» было подано 16 848 заявок, больше всего — из Москвы, Петербурга и Ростовской области. Будут определены студенты с лидерскими качествами, чьи проекты вовлекают молодых людей в созидательную деятельность. Участники проекта «Твой ход» рассказали, что форум каждый раз дарит им ощущение причастности к единому студенческому сообществу России.

«Атмосфера форума заряжает энергией и вдохновляет на новые свершения. Именно здесь приходит понимание, что твои мечты реальны и с поддержкой проекта «Твой Ход» ты можешь добиться самых больших высот», — поделилась эмоциями участница четвёртого сезона проекта «Твой Ход» Ярослава Воробьёва.

В финале церемонии открытия почётные гости мероприятия, в том числе Покровский, народный артист РФ Эдгард Запашный, председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник и депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов, приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», организованной «Движением первых» при поддержке Росмолодёжи. Акцию в 2024 году открыл президент Владимир Путин.

Церемония закрытия форума пройдёт 19 декабря на площадке Национального центра «Россия». Будут названы имена 200 лидеров направления «Делаю» и обладателя Гран-при Российской национальной премии «Студент года».

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в своём приветствии участникам и гостям форума ранее отметил, что эти молодые люди посвящают себя востребованной общественной и волонтёрской деятельности, а мероприятие способствует личностному и профессиональному становлению молодёжи.

В конце ноября в Государственном Кремлёвском дворце в Москве прошёл Всероссийский слёт, приуроченный к 65-летию движения студенческих отрядов. Церемония открытия в Кремле объединила более 5 тыс. человек, в том числе и представителей 12 дружественных стран. Всего в мероприятии участвовало более 12 тыс. активистов движения из 89 регионов России.

В слёте принимали участие генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор РЖД Олег Белозёров, которые рассказали о сотрудничестве с российскими студенческими отрядами в сферах образования и трудоустройства.