Мурманск, 18 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прервал свою командировку и решил вернуться в Мурманск из-за столкновения поездов в регионе.

кадр из видео

18 декабря на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с грузовым составом. Инцидент произошёл в 16:15 мск.

«Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск», — написал Чибис в своём Telegram-канале.

Глава региона также уточнил, что сейчас медики проводят эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, по информации МЧС, в результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали по меньшей мере 14 человек. Всего в пассажирском поезде находилось 326 пассажиров.

В Сети также появились кадры с места инцидента. На кадрах можно увидеть, что несколько вагонов сошли рельсов. На одном из них заметны повреждения.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).