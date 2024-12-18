Мурманск, 18 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В результате столкновения двух поездов в Мурманской области пострадали три человека. Об этом 18 декабря со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило «РИА Новости».

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«По предварительным данным, пострадали трое», ― сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры из сошедших с рельсов вагонов перешли в тёплые помещения.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в 16:15 мск на станции Княжая в Кандалакшском районе пассажирский поезд, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

В РЖД сообщили, что в пассажирском поезде находились 326 человек. По информации источника «Известий», в повреждённых вагонах находился 161 человек, в том числе 32 ребёнка.

После инцидента движение на этом участке было приостановлено.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на место происшествия направились спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий к месту ЧП направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Следственные органы по факту столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).