Москва, 18 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Российский боец Иван Емельяненко проведёт 18 месяцев в колонии общего режима по решению суда. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил 18 декабря «Матч ТВ» адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Приговор Ивану вынес Старооскольский городской суд. В ноябре стало известно, что в ходе уличной драки 36-летний боец причинил оппоненту серьёзные травмы.

«Будем обжаловать приговор», — сказал Карпеев.

Иван — младший брат бойцов Александра и Фёдора Емельяненко.

В ноябре адвокат рассказал изданию «Спорт-Экспресс», что у Ивана произошёл конфликт с неоднократно судимым мужчиной, который оскорблял спортсмена и его близких. Боец ударил мужчину, тот ударился головой и получил перелом лицевых костей. Уже после драки потерпевший стал обвиняемым в другом деле и был арестован.

Как сообщало ИА Регнум, 48-летний Фёдор Емельяненко восстанавливается после перенесённой операции на плече. По словам тренера Александра Мичкова, спортсмен бегает кроссы, набирает форму, но пока не может работать руками.