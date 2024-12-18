Москва, 18 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 29-летний уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов работал поваром в Подольском кафе. Его бывшие коллеги рассказали ИА Регнум, что Ахмад был очень религиозным и нуждался в деньгах. Также они сообщили, что не удивлены, что он мог пойти на такое преступление из-за денег.

ИА Регнум

Курбанов в 2014 году работал поваром в ресторане «Чайхана Казан» на улице Февральской в Подольске. По словам бывших сотрудников, дела у заведения шли плохо, начальство регулярно задерживало сотрудникам заработную плату. Недовольные работники увольнялись и месяцами ждали окончательный расчет. В 2015 году ресторан временно закрылся, а новые владельцы набрали другую команду.

Одна из коллег Ахмада Курбанова вспомнила задержанного и рассказала, каким он ей запомнился за время работы.

ИА Регнум

«Ахмад работал на кухне, готовил еду. Он очень плохо говорил по-русски и почти не понимал наш язык. Из-за этого мужчина практически не общался с остальным коллективом заведения. На кухне в основном работали граждане Узбекистана — они общались между собой на своем языке и всегда держались отдельно, своей компанией. Сам Ахмад был тихим и спокойным, даже замкнутым. В конфликты не вступал — он никого не трогал, и его никто не трогал, работал себе спокойно», — рассказала бывший администратор ресторана «Чайхана Казан» Светлана.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936229" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент подрыва генерала Игоря Кириллова в Москве

При этом Светлана отметила, что Ахмаду и другим сотрудникам ресторана регулярно задерживали заработную плату. В некоторых случаях работникам приходилось ждать своих денег месяцами. Это очень влияло на настроения в коллективе. По словам девушки, Ахмад и другие сотрудники очень переживали из-за отсутствия денег, злились, но продолжали работать.

Другая коллега Ахмада — официантка ресторана Марина (имя изменено) рассказала, что Ахмад и его коллеги по кухне были очень религиозными и регулярно совершали намаз прямо в стенах заведения.

«Каждый день, как по расписанию, Ахмад и его товарищи компанией уходили с кухни и шли в раздевалку для персонала. Там они запирались и делали намаз. Мы лояльно к этому относились, каких-то конфликтов на этой почве у нас никогда не было», — рассказала Марина.

Обе женщины не удивились, что Ахмад мог пойти на такое серьезное преступление.

«Вызывал ли Ахмад какие-то подозрения? Нет. Но они, террористы, обычно никогда подозрения не вызывают, ведут себя нормально и тихо до поры до времени. Человек может ходить скромный-тихий, а потом…» — поделилась мнением Марина.

ИА Регнум

Ранее ИА Регнум сообщало, что рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы теракта, рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Утром 18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

По его словам, именно по их заданию мужчина приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил к электросамокату. Исполнитель теракта следил за генералом из арендованного автомобиля каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения. Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в Днепропетровск.

Задержанный признался, что совершил теракт из-за того, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 100 тыс. долларов, а также предоставить паспорт одной из европейских стран.