Москва, 18 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Награждение главных героев года по версии журнала HELLO! состоялось на церемонии празднования 22-летия издания. Вручение наград сопровождалось музыкальными номерами Филиппа Киркорова, Натальи Подольской, Люси Чеботиной, Ани Лорак, IOWA, Akmal’ и других. В финале вечера выступила группировка «Ленинград».

«Инсайт люди» Анна Хилькевич

В номинации «Самое успешное блогерское агентство» награду получил продюсерский центр «Инсайт люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг». Уникальный арт-объект — яркую матрешку, созданную вручную в единственном экземпляре художником Максимом Тараном, — вручили резиденту «Инсайт люди», блогеру с миллионной аудиторией, актрисе и телеведущей Анне Хилькевич.

Перед награждением звезды приняли участие в создании арт-объекта и оставили свои подписи и пожелания на огромной матрешке, средства от продажи которой пойдут в фонд Константина Хабенского.

«Спасибо журналу HELLO! и Алине Зиннатуллиной за возможность стоять на этой сцене», — сказала Анна Хилькевич. По её словам, «Инсайт Люди» — емкое словосочетание, которое отражает проницательность, чуткость, интуицию и понимание. «Я нахожусь здесь не как резидент, а как часть большой и творческой семьи. И эта награда — наша общая заслуга», — подчеркнула Анна Хилькевич.

Гала-ужин посетили десятки знаменитостей, в том числе резиденты «Инсайт Люди» — певица и блогер Марго Овсянникова, актрисы театра и кино Ксения Суркова и Екатерина Молоховская, телеведущая и бизнесвумен Галина Ржаксенская, популярный блогер Николай Сердюков, фешен-блогер и телеведущая Карина Нигай и другие.

«Инсайт Люди» — продюсерский центр, объединяющий крупнейшую в России сеть блогерских студий. Компания активно поддерживает региональных инфлюенсеров, а также успешно реализует проекты различных форматов, среди которых концерты и фестивали, форумы, сериалы, документальные фильмы и шоу. С ноября 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг».