Москва, 18 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Ключевые смыслы проектов, принимающих участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив — это традиционно-нравственные ценности и их трансляция через проекты, заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.

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В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фонда. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря.

Одно из важных нововведений грантовой «волны» — увеличение и изменение списка тематических направлений, сообщили в фонде. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

«Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты»,— рассказал Карманов

По мнению генерального директора фонда, это и есть ответ на вопрос, который часто задают на встречах в разных городах страны — о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести.

«Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта», — в заключение добавил Карманов.

В департаменте коммуникаций президентского фонда также напомнили о том, что добавлено ещё одно нововведение. В форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в указе президента Российской Федерации № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября ПФКИ проинформировал, что в рамках благотворительной программы для адресной поддержки учреждений культуры и спорта в Донбассе и Новороссии будут выделены 2,5 млрд рублей. Уточнялось, что заявки на участие во втором этапе программы подали 1417 учреждений.

Программа пожертвований реализуется в сотрудничестве с партнёрами с 2023 года. За этот период помощь получили 2118 учреждений культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В рамках первого этапа программы также были направлены 2,5 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Владимира Путина в 2021 году. За время работы ПФКИ были подведены итоги 12 конкурсов. В рамках этой деятельности фонд получил 85 043 заявки из всех регионов страны. При этом грантовую поддержку оказали 8391 проекту. Общая сумма финансирования превысила 31 млрд рублей. Для поддержки проектов ПФКИ открыл свои офисы в 21 регионе РФ.

Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.