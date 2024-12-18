Москва, 18 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Половина трафика американской платформы YouTube перешла на российские видеохостинги, заявил 18 декабря глава Минцифры Максут Шадаев.

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика «приземляется» на российские площадки», — сказал он в ходе итогового заседания общественного совета при министерстве.

Шадаев отметил, что в области медиа в РФ всё довольно устойчиво и стабильно. При этом переход на российские площадки происходит достаточно быстро.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Rutube сообщила, что платформа продолжает набирать популярность среди пользователей. Пользователи стали проводить на платформе больше времени, среднее время просмотра контента достигло 57 минут.

В июле стало известно, что граждане зарубежных стран, поддерживающие Россию, всё чаще сталкиваются с цензурой со стороны видеохостинга YouTube. Также пресс-служба Роскомнадзора отмечала, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

Экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн 26 июля предупредил, что работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google, планируют прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.